Animali: al rifugio del Comune di Milano adozioni cani in calo del 40 per cento (2)

- "Purtroppo – dichiara Roberta Guaineri, assessore con deleghe alla Politiche per la tutela e la difesa degli animali – questo è il risultato di comportamenti non responsabili: ancora oggi molte persone prendono in casa un animale in maniera troppo superficiale, senza essere pienamente consapevoli della portata di questo impegno. Chi decide di adottare un animale deve sapere che diventerà parte integrante della famiglia per tutta la sua esistenza e, in quanto tale, richiederà affetto, attenzioni, cure e anche un costante dispendio di tempo e risorse economiche. Non è un oggetto, un soprammobile, qualcosa di cui potersi disfare nel momento in cui pensiamo che sia diventato 'di troppo' nelle nostre vite. Ma nonostante i ripetuti appelli e le campagne di sensibilizzazione, assistiamo ancora a tanti abbandoni, troppi. Non mi stancherò mai di ribadirlo: abbandonare un animale è un reato". (segue) (com)