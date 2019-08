Animali: al rifugio del Comune di Milano adozioni cani in calo del 40 per cento (3)

- "E quando decidete di prendere in casa un nuovo amico a quattro zampe - mette in guardia Guaineri - prima andate a visitare i tanti animali ospitati nel nostro parco rifugio che attendono solamente una famiglia che si occupi finalmente di loro con affetto e consapevolezza. Infine, ricordo l'importanza della sterilizzazione, ancora troppo spesso vissuta come una violenza sull'animale o come una spesa inutile mentre è l'unico vero strumento che abbiamo contro la proliferazione incontrollata degli animali e contro il randagismo". (com)