Valle d'Aosta: a Charvensod (Ao) dal 20 al 24 agosto il festival internazionale "Etetrad"

- Si svolgerà dal 20 al 24 agosto a Charvensod (Ao) la 22esima edizione del Festival internazionale “Etetrad”, organizzato dall’omonima associazione culturale con il sostegno dell’Assessorato al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione Valle d’Aosta, in sinergia con la Presidenza del Consiglio della Regione autonoma. Come nelle ultime edizioni il villaggio del Festival sarà allestito nell’area verde Guido Saba di Plan-Félinaz a Charvensod. La programmazione sarà all’altezza dei grandi eventi internazionali di musiche del mondo e prevedrà l’esibizione di 24 formazioni musicali selezionate tra giovani proposte e grandi nomi che si alterneranno sul palco principale. Uno spazio particolare sarà riservato alle produzioni legate alle Alpi, creando però sempre solidi ponti culturali che porteranno alla scoperta di realtà musicali a volte vicine, a volte molto lontane. “Etetrad è una manifestazione che si colloca nel solco delle azioni messe in campo dall’Assessorato per sostenere e valorizzare il patrimonio immateriale della Valle d’Aosta – ha sottolineato l’assessore Laurent Viérin - Il festival ha importanti ricadute sul territorio dal punto di vista economico e turistico e rappresenta un momento di grande attrattiva culturale oltre che musicale, grazie alla ricerca e alla passione che da sempre caratterizzano l’Associazione Etetrad”. (segue) (Ren)