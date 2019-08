Valle d'Aosta: a Charvensod (Ao) dal 20 al 24 agosto il festival internazionale "Etetrad" (2)

- “Etétrad non solo celebra la musica di tradizione – ha affermato la presidente del Consiglio regionale, Emily Rini -, ma rappresenta un inno alla fratellanza, all'armonia, a quello stare insieme genuino, in semplicità. Un inno alla vita, insomma. L'Assemblea valdostana ha rinnovato con favore il proprio sostegno a questa iniziativa, di cui si confermano la valenza culturale e la capacità di innestarsi nella realtà valdostana. Una realtà di confine, la nostra regione, baluardo di Autonomia e minoranze culturali, che non può che essere lo scenario ideale per questo festival”. Quest’anno Etetrad farà viaggiare il pubblico alla volta del Medio Oriente con i progetti “Neighbors-Biserta” e “Ishtar connection”, ai quali collaborano il valdostano Vincent Boniface, direttore artistico della manifestazione, e il piemontese Simone Bottasso, entrambi da tempo legati a due artisti provenienti rispettivamente dall’Iraq, Fawzy Al-Aiedy, e dall’Iran, Reza Mirjalali. Il viaggio continuerà verso le sonorità dei Balcani proposte dal progetto “Feule Caracal” che porterà l’organetto diatonico, strumento popolare per eccellenza, verso una dimensione moderna e sperimentale, alla quale si rivolgono anche i Lou Tapage, giovane formazione proveniente dalle Valli occitane del Piemonte. (segue) (Ren)