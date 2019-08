Valle d'Aosta: a Charvensod (Ao) dal 20 al 24 agosto il festival internazionale "Etetrad" (3)

- Uno spazio sarà dedicato alla comicità con un’inedita formula che farà convergere il patrimonio musicale dell’Appennino di Staffora Bluzer con l’ironia di un grande attore, Flavio Oreglio, nello spettacolo “Anima popolare”. Sempre sulle rotte di Etetrad si collocherà il gruppo Djokla, espressione della musica della Martinica e delle sonorità caraibiche. Ancora da un’isola arriverà il suono ammaliante degli artisti sardi: l’incomparabile voce di Elena Ledda e le melodie per la danza dei Ballade Ballade Bois. Da oltre Atlantico arriverà la tradizione musicale del Québec con il gruppo Ormuz che anticiperà il gruppo storico lombardo dei Barabàn. La grande serata finale prevedrà la partecipazione di due gruppi francesi, La Machine e i Djal, scatenati interpreti di musiche da ballo e precursori nel settore della creazione su base tradizionale. Da non perdere anche gli altri gruppi: i Balarù, i Chemin de Baìa, lo storico Coro Bajolese, il Duo Brotto/Milleret, Hamon Martin Quintet, gli Stygiens, il Trio Durand/Raillard/Millet, i Triptype nonché il misticismo di Yves Fouillat. La 22ma edizione del festival sarà inoltre l’occasione per celebrare i 40 anni di attività dei fondatori della manifestazione, i Trouveur Valdotèn, che allieteranno il pubblico proponendo il frutto delle loro ricerche compiute nelle Alpi occidentali. (segue) (Ren)