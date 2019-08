Valle d'Aosta: a Charvensod (Ao) dal 20 al 24 agosto il festival internazionale "Etetrad" (4)

- A corollario della programmazione musicale, Etetrad offrirà una ricca lista di eventi “extra-festival”, un’immersione nella cultura della Valle d’Aosta: incontri di musica d’insieme per approfondire le tecniche di arrangiamento e d’interpretazione dei repertori popolari; incontri di danza per creare l’armonia nel movimento e il piacere della condivisione nel ballare insieme e quelli di canto per appropriarsi di un ricco repertorio popolare. Ospiti d’onore saranno i Castagnari di Recanati, appassionata famiglia di artigiani i cui organetti sono suonati in tutto il mondo, con un’esposizione dei loro pregiati strumenti. Altri momenti saranno dedicati ad aperitivi letterari, animazioni per bambini alla scoperta del Patois attraverso il gioco e il canto. Il villaggio di Etetrad 2019 si completerà con il Restaurant Valdôtain e le sue proposte di cucina di montagna e le ricette dei liquori tipici dell’Etébar. Anche gli amici a quattro zampe sono benvenuti e ad essi sarà riservato un apposito spazio. (Ren)