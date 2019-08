Frosinone: un arresto per rapina a mano armata

- Alle prime ore dell’alba, i militari del Nor della compagnia dei carabinieri di Frosinone, traevano in arresto per rapina a mano armata S.P. un 30enne del luogo, già noto per reati analoghi, per reati inerenti gli stupefacenti e già sottoposto alla misura cautelare della libertà controllata. In particolare, a seguito di una segnalazione per una lite in corso, una pattuglia è intervenuta in Corso Lazio e qui ha accertato che, poco prima, un 38enne era stato aggredito da persona a lui nota che, dopo averlo minacciato con una pistola scacciacani, lo ha colpito ripetutamente alla testa con il calcio della pistola per strappargli di dosso una collana. Le immediate ricerche hanno consentito ai militari di rintracciare poco dopo il malvivente, che aveva ancora in tasca la refurtiva. Poco lontano, occultata in una siepe, è stata rinvenuta anche la pistola, poi sequestrata. Alla vittima, cui è stata restituita la refurtiva, è stata riscontrata la frattura del seno mascellare. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato invece trasferito presso la locale casa circondariale. (Rer)