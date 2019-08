Turismo: Unioncamere, a riviera romagnola primato per numero imprese balneari in Italia (2)

- Dal 2009 la corsa a gestire le attività di divertimento sulle coste italiane (incluse quelle di laghi e fiumi) ha portato ad un incremento complessivo di imprese del 26,3 per cento pari a 1.421 unità in più. Se è vero che la presenza di imprese in questo settore si concentra maggiormente nelle regioni del Centro-Nord, le protagoniste della crescita nell’ultimo decennio sono però le regioni del Sud, decisamente lanciate al recupero delle posizioni. Nel periodo considerato, la crescita più rilevante in termini assoluti (+278 imprese) ha interessato la Calabria, che ha raddoppiato la dotazione del 2009. Seguono la Campania (+190 attività), la Puglia (+184) e la Sicilia (+183). In termini relativi l’accelerazione più consistente del decennio è quella della Sardegna (+144,4 per cento). Subito dopo – al netto delle regioni interne, in cui i numeri delle attività si limitano a quelle lacustri e fluviali - le regioni più dinamiche sono la Sicilia (+71,8 per cento), la Puglia (+63,2 per cento) e la Campania (+42,1 per cento). Dal punto di vista della loro organizzazione imprenditoriale, quasi in un caso su due (44,5 per cento) le aziende baneari scelgono la formula della società di persone, un riflesso della frequente conduzione familiare di questo tipo di attività. La restante metà si suddivide a sua volta in due universi speculari: un 26,5 per cento fatto di società di capitali e un 26,3 per cento costituito da imprese individuali (solo il 2,7 per cento la quota di consorzi e cooperative). (segue) (Com)