Turismo: Unioncamere, a riviera romagnola primato per numero imprese balneari in Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prendendo in esame le quasi duemila società di capitale per cui sono disponibili i dati di bilancio, la foto restituita dal Registro delle imprese disegna l’identikit di un settore popolato per metà (il 52,5 per cento) da realtà al di sotto dei 250mila euro di fatturato. Il 15,4 per cento si colloca tra i 250 e 500mila euro, il 7,8 per cento è nella fascia tra 500mila e 1 milione mentre un piccolo drappello (il 3,4 per cento) totalizza a fine anno incassi superiori ai sei zeri. Quanto alla governance, un’impresa balneare su 4 (il 25,1 per cento corrispondenti a 1.713 attività) è guidata da donne, una percentuale superiore alla media di imprese femminili sul totale nazionale (21,9 per cento). Il “rosa” si addice soprattutto alle spiagge del Friuli Venezia Giulia, dove la percentuale di imprese a conduzione femminile raggiunge il 30,8 per cento. A seguire da vicino la Calabria e la Toscana, entrambe attestate al 29,6 per cento. In Veneto (12,6 per cento) la quota di imprese balneari rosa più bassa. Guardando, infine, alla carta d’identità dei titolari, un po’ a sorpresa il settore si scopre poco attrattivo per i giovani. Le imprese guidate da under 35 sono infatti 427, il 6,3 per cento del settore, un dato al di sotto della media nazionale di imprese giovanili (8,7 per cento). (Com)