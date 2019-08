Toffa: Labriola (FI), lascia vuoto enorme, grazie per aver raccontato con coraggio dramma Taranto

- Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia, esprime in una nota "un pensiero commosso" per "Nadia Toffa, la 'guerriera' cittadina onoraria della città di Taranto, che tanto si è spesa per raccontare i drammi di una città maledetta. Ha lottato fino alla fine, con forza e sempre con il sorriso, affrontando la terribile malattia con dignità. Abbiamo perso una 'concittadina' che ha saputo interpretare e raccontare i nostri drammi con coraggio. Nadia Toffa ricordava sempre i bambini e i genitori che combattono con forza immensa contro il cancro. Diceva", conclude la parlamentare, "di aver imparato molto dalla città di Taranto. Grazie Nadia, oggi lasci un vuoto enorme". (Com)