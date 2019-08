Toffa: presidente Fontana, coraggiosa lombarda, addio grande guerriera

- Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana su Facebook esprime cordoglio per la morte della conduttrice delle Iene Nadia Toffa, nata a Brescia 40 anni fa, dove è deceduta questa mattina. "Addio Nadia, grande guerriera. Un abbraccio sincero a genitori, parenti, amici e colleghi e tanti fan di questa coraggiosa lombarda", scrive Fontana. "Nadia - aggiunge il presidente lombardo - rimarrà nel cuore di tutti per l'amore e la passione mostrata per il suo lavoro e soprattutto per la forza e la dignità con cui ha combattuto una malattia che purtroppo non ha potuto sconfiggere". (com)