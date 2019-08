Roma: Ugl Polizia locale, tardano ad arrivare riconoscimenti per chi esercita compiti delicati

- “A ridosso delle vacanze estive, il corpo di Polizia locale di Roma Capitale non si ferma e pone in essere operazioni, sempre più spesso derivanti da indagini dirette e delegate dalla Procura della Repubblica. Purtroppo tardano ad arrivare, da parte dell'amministrazione comunale, i giusti riconoscimenti e le dovute tutele per chi quotidianamente esercita compiti tanto delegati”. Lo dichiara in una nota il coordinatore romano di Ugl Polizia locale, Marco Milani in riferimento a una operazione “partita questa mattina in circonvallazione Casilina e che ha visto l'impiego di oltre 40 agenti nel passare al setaccio alcuni locali, ponendo sotto sequestro preventivo tre unità immobiliari, per reati connessi all'abusivismo edilizio ed allo sfruttamento della prostituzione”. Milani spiega: “Oltre alla recente bocciatura del taser, comando del Corpo e giunta Raggi, continuano a mantenere ‘fuorilegge’ la propria Polizia locale, rifiutandosi di applicare la legge regionale di rango costituzionale che disciplina la materia, di procedere al previsto riordino di gradi e carriere ed al varo di un nuovo ordinamento del Corpo, che renda lo stesso, funzionale alle mutate esigenze di una Capitale europea"(Com)