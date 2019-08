Governo: Renzi, Salvini sta cercando scusa per non votare

- “Salvini ha chiesto il voto in Aula. Ma è stato un errore clamoroso perché, se si vota, Salvini perde”. Lo ha scritto su Facebook l’ex premier Matteo Renzi. “Lo conosco e credo che capitan Fracassa stia cercando una scusa per non votare – ha aggiunto -. Farà di tutto per non votare, perché il tabellone dei risultati di oggi gli farà molto male. Molto”.(Rer)