Funerali Diabolik: figlia, non comprendiamo decisione estrema Questura

- "La Questura continua a non saper dare una spiegazione del perché abbiano deciso di prendere un provvedimento così estremo, applicato solo in particolarissimi casi". Lo scrive in un post su Facebook Ginevra, figlia di Fabrizio Piscitelli storico capo ultras ucciso in un agguato a mano armata il 7 agosto scorso al parco degli Acquedotti a Roma, riferendosi alla decisione del Questore di ordinare esequie private per motivi di sicurezza. "Ribadisco che mio padre è stato ucciso da uomo libero - prosegue -. Mi stanno negando di celebrare un funerale normale e non mi è stata data ancora una spiegazione. La legge è uguale per tutti?" (Rer)