Bergamo: una vittima nell'incendio alla Psichiatria del Papa Giovanni, ospedale apre indagine interna

- Questa mattina, intorno alle 10, un principio di incendio si è sviluppato alla torre 7 dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le fiamme sono divampate dal reparto di psichiatria, dove una paziente è morta. “Purtroppo - spiega l’ospedale in una nota - non è stato possibile raggiungere una paziente, la cui camera di degenza è stata completamente invasa dal denso fumo e dalle fiamme che si sono sviluppate in pochi istanti. Quando i vigili del fuoco l’hanno raggiunta era troppo tardi e hanno potuto solo constatarne il decesso”. “Il personale medico e infermieristico - aggiunge il Papa Giovanni - ha immediatamente evacuato 67 pazienti del reparto e di quelli adiacenti”. “La Direzione e tutto il personale sono profondamente scossi e addolorati da quanto è accaduto”, prosegue la nota dell’ospedale, facendo sapere che “un’indagine interna è già stata avviata, offrendo massima collaborazione agli inquirenti”.(Rem)