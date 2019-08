I fatti del giorno - Balcani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nord Macedonia: entra in vigore divieto di utilizzare simbolo Sole di Vergina negli spazi pubblici - E' entrato in vigore il divieto di utilizzare simboli raffiguranti il Sole di Vergina negli spazi pubblici della Macedonia del Nord. Si tratta, come evidenzia il quotidiano "Kathimerini", di uno degli sviluppi parte del processo di attuazione dell'accordo di Prespa, che nel 2018 ha risolto l'annosa disputa sul nome tra Grecia e Macedonia del Nord. L'accordo prevede infatti che la Macedonia del Nord non possa rivendicare i simboli e la cultura risalente all'antica Macedonia come parte integrante della sua cultura nazionale. Il Sole di Vergina era raffigurato anche nella prima bandiera adottata da Skopje all'indomani della sua indipendenza, ma venne rimossa dopo che Atene impose come ritorsione un embargo. (segue) (Res)