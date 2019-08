I fatti del giorno - Medio Oriente (4)

- Stati Uniti-Libano: al via la visita del premier Hariri a Washington - Il primo ministro del Libano, Saad Hariri, è arrivato a Washington, negli Stati Uniti, dove nelle prossime ore incontrerà il segretario di Stato Usa Mike Pompeo e diversi funzionari della Casa Bianca. Lo riferisce il quotidiano “Annahar”. Al suo arrivo in aeroporto, il capo del governo di Beirut è stato ricevuto dall'ambasciatore del Libano a Washington, Gaby Issa, e dall'ambasciatore permanente presso le Nazioni Unite, Amal Mudallali. Il consigliere di Hariri Nadim al Munla ha dichiarato che si tratta soprattutto di una visita privata, durante la quale sono previsti incontri con i funzionari di Washington a cui il premier illustrerà la situazione libanese. Secondo fonti statunitensi, il dossier relativo al movimento sciita libanese Hezbollah sarà tra i temi principali dei colloqui tra Hariri e i rappresentanti di Washington. In particolare, secondo le fonti, l'attenzione si concentrerà sulla rete di Hezbollah in America Latina (Argentina e Venezuela) e negli Stati Uniti e sulle attività economiche del movimento filo-iraniano. Inoltre, Hariri discuterà del sostegno di Washington alle Forze armate libanesi e per garantire la sicurezza dei confini tra Libano e Siria, per evitare che riemerga lo Stato islamico. Un altro tema che verrà discusso durante gli incontri è quello della demarcazione marittima tra Libano e Israele in vista dello sfruttamento delle risorse energetiche nel Mediterraneo orientale. (segue) (Res)