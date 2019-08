I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

- Sudan: opposizioni e gruppi armati promettono nuovo incontro al Cairo entro due settimane - Le opposizioni sudanesi delle Forze per la libertà e il cambiamento (Fcc) e l'alleanza di gruppi armati ribelli del Fronte rivoluzionario sudanese (Srf) torneranno ad incontrarsi al Cairo entro due settimane per tenere un nuovo round di colloqui sull'attuazione dell'accordo di transizione. E' questo l'impegno che hanno preso le parti al termine dell'incontro di due giorni tenuto nella capitale egiziana, convocato nel tentativo di rispondere alle richieste dell'Srf, che ha contestato la Dichiarazione politica firmata lo scorso 17 luglio, e chiede di inserire nell'accordo un testo che garantisca la priorità degli accordi di pace nel periodo di transizione. In questo contesto, le autorità dell'Egitto hanno espresso la disponibilità ad ospitare ulteriori: "I funzionari egiziani hanno informato i gruppi armati del loro desiderio di ospitare il processo di pace tra il governo e i gruppi armati nel Darfur e nelle due aree", hanno dichiarato fonti vicine al ministero degli Esteri citate dal quotidiano "Sudan Tribune". (segue) (Res)