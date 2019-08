I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele-Guatemala: Netanyahu si congratula con presidente eletto Giammattei - Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, si è congratulato con il neo-eletto presidente del Guatemala, Alejandro Giammattei. Lo riferisce un comunicato stampa dell’esecutivo di Gerusalemme. “Giammattei è un amico di Israele e sono convinto che insieme continueremo a rafforzare l’eccellente cooperazione tra i paesi”, afferma Netanyahu. Il capo dell’esecutivo israeliano ha ringraziato “l’amico (ed ex presidente) Jimmy Morales” per “la sua corretta e coraggiosa decisione di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele e spostarvi l’ambasciata del Guatemala”. Inoltre, ricorda Netanyahu, durante il mandato di Morales “le relazioni bilaterali hanno raggiunto un nuovo apice”. (Res)