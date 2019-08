Algeria-Italia: interscambio in calo nella prima metà dell’anno

- L’Italia ha importato prodotti dall’Algeria per 2,5 miliardi di dollari nei primi sei mesi del 2019, in calo del 16,1 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno; le esportazioni, nel contempo, si sono attestate a 1,58 miliardi di dollari, in diminuzione di 17,4 punti percentuali. Lo si evince dai dati della Direzione generale delle dogane di Algeri. Nella classifica degli acquirenti dei prodotti algerini l’Italia è stata superata così dalla Francia, diventata primo cliente dell’export algerino con 2,66 miliardi di dollari di importazioni (in aumento del 15 per cento rispetto al 2018). Al terzo posto figura la Spagna con 2,26 miliardi di dollari (-11 per cento), seguita da Stati Uniti (1,6 miliardi di dollari, -17,7 per cento) e Regno Unito (1,2 miliardi di dollari, -16,3 per cento). (segue) (Ala)