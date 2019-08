Algeria-Italia: interscambio in calo nella prima metà dell’anno (2)

- Le esportazioni italiane verso l’Algeria sono state influenzate dalle misure adottate dalle autorità locali per ridurre il deficit commerciale, che ha raggiunto quota 3,18 miliardi di dollari durante i primi sei mesi del 2019. Il primo fornitore dell’Algeria resta la Cina con 4,22 miliardi di dollari di beni, oltre il 19 per cento del totale delle importazioni del paese nordafricano. Le importazioni algerine dalla Cina sono aumentate del 23,14 per cento rispetto al 2018. A seguire in classifica si trova la Francia, che ha esportato in Algeria prodotti per 2,14 miliardi di dollari (in calo del 5,9 per cento rispetto allo scorso anno), la Spagna (1,68 miliardi di dollari, -6,76 per cento) e la Germania (1,64 miliardi di dollari, -0,8 per cento). Cinque fornitori che, nel complesso, rappresentano oltre il 50 per cento delle importazioni algerine nella prima metà del 2019. (Ala)