Milano: colf filippina morta precipitata in zona Tribunale, probabile incidente

- Una donna filippina di 55 anni è morta questa mattina intorno alle ore 10, dopo essere precipitata dal quarto piano di uno stabile di via privata Cesare Battisti, accanto al Tribunale di Milano. La signora, impiegata come domestica in una famiglia, che al momento si trova all’estero per le vacanze, è caduta dalla parte di corso di Porta Vittoria ed è morta sul colpo nell’impatto. Si tratta probabilmente di un incidente. (Rem)