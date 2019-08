Trasporti: Milano-Domodossola, circolazione ferroviaria riattivata su entrambi i binari

- E’ ripresa alle 7.30 di questa mattina anche sul secondo binario la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Domodossola. Alle 20.50 di ieri il traffico era stato attivato su un solo binario in direzione Milano dopo che una tromba d’aria aveva causato la caduta di alberi sulla linea di alimentazione elettrica dei treni, provocando ingenti danni in tutta la zona del verbanese. La circolazione ferroviaria era stata interrotta su entrambi i sensi di marcia dalle 12.15. Oltre venti persone di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e della ditta appaltatrice con cinque mezzi d’opera sono intervenuti per rimuovere gli ostacoli e ripristinare le normali condizioni per il transito dei treni. Oltre trenta persone di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) hanno prestato assistenza ai viaggiatori dei treni coinvolti dall’interruzione distribuendo circa 2.700 kit di generi di conforto. (segue) (Rpi)