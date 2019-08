Trasporti: Milano-Domodossola, circolazione ferroviaria riattivata su entrambi i binari (2)

- Attivato anche il servizio di infopush, inviati oltre 450 sms, oltre 150 e-mail e annunci a bordo dei treni e nelle stazioni per tenere costantemente aggiornate le persone in viaggio. È stato inoltre riconosciuto il rimborso integrale del biglietto per i treni EuroCity 34 (Milano Centrale – Ginevra), EuroCity 52 (Milano Centrale – Francoforte) e EuroCity 310 (Venezia Santa Lucia – Zurigo). Tutte le informazioni per richiedere il rimborso sul sito web trenitalia.com alla pagina “indennità per ritardo del treno”. Per garantire la mobilità durante l’interruzione sono stati attivati 12 bus sostitutivi. Coinvolti complessivamente circa 40 treni. (Rpi)