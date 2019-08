Medio Oriente: Israele e Hamas prendono provvedimenti per prevenire infiltrazioni armate

- Israele e il movimento palestinese Hamas hanno avviato gli sforzi questa settimana per prevenire tentativi di infiltrazione nel territorio israeliano, dopo le ultime tre incursioni da parte di uomini armati negli ultimi dieci giorni. Lo riferisce oggi il quotidiano israeliano “The Times of Israel”. Hamas, che amministra la Striscia di Gaza dal 2007 ha dispiegato forze di terra aggiuntive lungo la linea di demarcazione per prevenire le violazioni della “frontiera”, perché queste incursioni armate hanno rischiato di provocare una dura risposta da parte dell’esercito israeliano, secondo quanto riferisce il sito informativo palestinese “Amad”. Da parte sua, il ministero della Difesa israeliano ha pianificato la costruzione di un muro difensivo profondo sei metri nel nord del proprio territorio, teso a fornire maggiore sicurezza alle comunità residenti. Secondo quanto riferito dall'emittente “Channel 12”, l’infrastruttura avrebbe un costo di decine di milioni di shekel. Il muro dovrebbe estendersi per 9 chilometri, dal kibbutz Yad Mordechai alla città di Sderot. Negli ultimi dieci giorni, sei palestinesi armati hanno attraversato la barriera di sicurezza prima di essere uccisi dalle forze israeliane. (Res)