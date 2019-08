Bosnia: forte calo degli investimenti arabi nel paese

- Gli investimenti arabi in Bosnia hanno subito un forte calo rispetto al boom degli anni precedenti. Lo rileva oggi il sito di informazione "Indikator" citando i dati della Banca centrale della Bosnia-Erzegovina sugli investimenti diretti esteri. I motivi, secondo la testata, riguardano "ostacoli tradizionali" che affrontano tutti gli investitori esteri nel paese balcanico, ma anche il fatto che le autorità bosniache hanno svolto tre anni fa un'operazione a tutto campo per scoprire acquisti fittizi di immobili, effettuati da cittadini bosniaci, per conto dei cittadini dei paesi del golfo.(Bos)