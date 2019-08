Roma: due persone arrestate e 14 denunciate dai carabinieri nei controlli a Termini e dintorni

- Due persone arrestate, 14 denunciate e altre 12 sanzionate. E’ l’esito dei controlli svolti ieri dai carabinieri nel quadrante compreso tra la stazione Termini, piazza dei Cinquecento, via Marsala e piazza dell’Indipendenza. A finire in manette un 46enne del Cile e un 22enne ucraino accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I due, tra piazza dei Cinquecento e via Giolitti, sono stati notati dai militari in atteggiamento sospetto e dopo aver attirato il fiuto dei cani dell’unità cinofile, sono risultati in possesso di decine di dosi di marijuana. Tra i denunciati un tunisino di 34 anni, già con precedenti su cui pendeva un decreto di espulsione inosservato. Altri quattro stranieri, di età compresa tra i 22 e 44 anni, invece, sono stati deferiti per violazione del Daspo a loro carico, mentre una coppia di romeni, lei di 38 anni e lui di 35, e un senegalese 29enne, tutti senza fissa dimora e con precedenti, già gravati dal foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Roma, sono stati fermati dai Carabinieri nei pressi dello scalo ferroviario. Infine tra i denunciati compaiono anche sei cittadini stranieri, tutti senza fissa dimora, sorpresi a molestare viaggiatori all’interno della stazione con richieste di elemosina o offrendo con insistenza supporto presso i distributori automatici di biglietti. Le sanzioni hanno invece riguardato 12 persone perché stazionavano senza motivo nelle aree di ingresso e transito della stazione “Termini”, limitandone la libera accessibilità. Nelle aree adiacenti la stazione, i Carabinieri hanno eseguito anche diversi posti di controllo alla circolazione stradale, controllando 32 veicoli e identificando 72 persone. (Rer)