Toffa: M5s, ci ha insegnato l’amore per la vita

- Nadia Toffa si è dovuta “arrendere dopo una lunga e coraggiosa battaglia in cui ha insegnato a tutti noi l'amore per la vita e per gli ideali che devono guidarci ogni giorno”. Lo affermano, in una nota, le parlamentari del Movimento 5 Stelle Maria Edera Spadoni, vice presidente della Camera, e Maria Laura Mantovani, senatrice. “In questo momento di lutto e riflessione voglio ricordare il suo impegno contro la cause dei cambiamenti climatici e contro l'azzardopatia, battaglie che il Movimento condivide e porta avanti da sempre – aggiungono -. Troppo presto Nadia ha dovuto affrontare la sfida più dura, senza mai mollare e con la fiducia di chi ci prova fino all'ultimo, sempre con la forza del sorriso. È stata un esempio di passione civile e per questo la ringraziamo".(Rer)