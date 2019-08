Repubblica Ceca: niente risarcimento per Grandi Stazioni dopo sfratto da stazione centrale Praga

- La giustizia ceca ha stabilito che la compagnia italiana Grandi Stazioni non ha diritto al risarcimento richiesto di 1,26 miliardi di corone (quasi 49 milioni di euro) da parte delle Ferrovie ceche (Cd) e dell'ente pubblico responsabile per l'infrastruttura ferroviaria ceca, Szdc. Lo rivela l'emittente televisiva "Ceska televize". Grandi Stazioni aveva fatto causa a questi enti e al ministero delle Finanze ceco per i profitti persi in seguito al mancato rinnovo del contratto di affitto della stazione centrale di Praga. Lo storico edificio della stazione era stato affidato alla società per una serie di restauri che tuttavia, lamenta la controparte ceca, non sono stati terminati entro la scadenza prevista. La sentenza della Corte distrettuale di Praga 1 non è definitiva. (Vap)