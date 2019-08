Governo: Zingaretti, "Ha fallito, al via campagna Italia è più bella”

- "Il Governo ha fallito, è in crisi e quindi le nostre ragioni erano quelle giuste. Ora è il momento dell'unità per proporre un'alternativa per il Paese. Costruiamo tutti insieme un'Italia più bella, a partire dalle feste de l'Unità rese possibili da militanti e volontari che ringrazio”. Lo ha scritto Nicola Zingaretti su Facebook lanciando la campagna "l’Italia è più bella". “Tutti possono partecipare, tutti possono fare la loro parte in questa battaglia politica e di democrazia. Dal 16 agosto sul sito web del Partito democratico sarà possibile iscriversi come volontari”, ha aggiunto.(Rer)