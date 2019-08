Repubblica Ceca: appello sindacati, spesa sanità raggiunga il 9 per cento del Pil

- I sindacati e le organizzazioni che rappresentano i medici e il resto del personale ospedaliero ceco hanno chiesto che la spesa pubblica per il settore sanitario venga portata al 9 per cento del Pil. Lo rende noto l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". Attualmente la Repubblica Ceca spende il 6,8 per cento in sanità. Il ministro della Sanità, Adam Vojtech risponde che i finanziamenti al settore sanitario pubblico sono a livelli mai raggiunti. Secondo gli autori dell'appello, il 6,8 per cento è un numero illusorio, giacché molto di quel denaro resta alle società di assicurazione sanitaria, ragion per cui la spesa effettiva sarebbe inferiore di circa un quinto. (Vap)