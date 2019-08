Venezuela: una commissione deciderà data rinnovo parlamento controllato da opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno i venezuelani a decidere quando celebrare le discusse elezioni per il rinnovo l'Assemblea nazionale (An), il parlamento controllato dalle opposizioni e il cui presidente è il leader oppositore Juan Guaidò. Lo ha deciso Diosdado Cabello, presidente della Assemblea nazionale costituente (Anc), annunciando la creazione di un gruppo di lavoro cui spetterà il compito di ascolatre la cittadinanza. La commissione ha come copmito quello di "valutare, in accordo con la legge, la Costituzione, la situazione politica del nostro paese e attraverso consultazioni con tutti gli organismi, col popolo, con la strada, quando sarà il miglior momento per celebrare queste elezioni", ha detto Cabello. L'An, le cui funzioni sono da tempo non riconosciute dal governo di Nicolas Maduro, dovrebbe andare a scadenza naturale nel 2020. Nelle ore precedenti l'annuncio di Cabello, Guaidò aveva avvertito della volontà dell'esecutivo di far cadere l'ultimo "baluardo democratico" del paese, procedendo al suo scioglimento. (segue) (Brb)