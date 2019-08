Venezuela: una commissione deciderà data rinnovo parlamento controllato da opposizioni (3)

- Nella giornata di lunedì, Guaidò aveva "avvertito la comunità internazionale" dell'intenzione del governo di chiudere l'An "l'unico potere legittimo riconosciuto nel mondo". Molte capitali ed entità internazionali, anche alcune tra quelle che non hanno riconosciuto Guaidò come presidente ad interim, riconoscono la legittimità dell'An contro il dettato del governo. L'ipotesi di scioglimento dell'Assemblea nazionale, per procedere ad elezioni anticipate, era stata evocata nelle scorse settimane da alcuni esponenti del governo, e presentata come possibile argomenti di discussione nell'ambito dei colloqui di pace propiziati dal regno di Norvegia, oggi sospesi. Era stato lo stesso Cabello, nel corso di una rubrica televisiva di cui è titolare da tempo, a dire che le trattative con le opposizioni su possibile ricorso alle urne non dovevano riguardare la presidenza della Repubblica, ma l'An. (segue) (Brb)