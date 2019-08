Municipio Roma X: ferragosto ad Ostia, fuochi d'artificio e lotta alla plastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vigilia di Ferragosto al Mare di Roma ed anche in questa rovente estate 2019 non possono mancare i fuochi d'artificio. Uno spettacolo pirotecnico a basso impatto acustico e nel rispetto dell'ambiente che avrà luogo giovedì 15 agosto al Pontile di piazza dei Ravennati con inizio alle 22.30". Così una nota della presidenza del Municipio Roma X. E a due passi dal Pontile, lo stesso giorno, in piazza Anco Marzio, seconda edizione di "#Io sono ambiente", una iniziativa patrocinata dal Ministero dell'Ambiente per porre all'attenzione dei cittadini il problema, ormai sempre più grave, delle plastiche e delle microplastiche in ambiente marino e costiero. E per sensibilizzare quanti in un giorno di festa saranno ad Ostia, sono stati chiamati i Carabinieri del Reparto Biodiversità di Roma, distaccamento di Castelfusano. I rappresentanti dell'Arma saranno in piazza con uno stand a partire dalle 19, pronti per informare quanti vogliono saperne di più sulle devastanti conseguenze della presenza della plastica su spiagge e in mare. L'idea è quella di diffondere le buone pratiche che ogni persona può e deve adottare e che riguardano la regola delle 4R (riduci, riutilizza, ricicla e recupera). (Com)