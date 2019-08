Romania: premier Dancila, nessun rapporto di cooperazione con partito Pro Romania

- Non consideriamo sia opportuna una cooperazione governativa con il partito Pro Romania. Lo ha detto il presidente del Partito socialdemocratico (Psd), il primo ministro Viorica Dancila alla fine della riunione del Comitato esecutivo nazionale della formazione. Il capo del governo di Bucarest ha affermato che una decisione in merito è stata presa nella riunione del Comitato esecutivo nazionale, a seguito delle dichiarazioni del leader di Pro Romania, Victor Ponta, sull’attività del governo. "Sì, abbiamo affrontato anche questo problema e la stragrande maggioranza dei colleghi ha deciso che non è opportuno lavorare insieme a Pro Romania in seno al governo. Abbiamo un'alleanza con l’Alde, una forte alleanza con la quale abbiamo iniziato sulla strada e vogliamo continuare fino al 2020. Ho avuto una discussione con Victor Ponta su un possibile supporto al Psd, sono state affrontate nozioni generali, niente di puntuale, perché non potevo impegnarmi in nulla fino a quando non avrei avuto una discussione nel forum statutario del partito. Ho visto le dichiarazioni di Ponta, dichiarazioni che hanno prodotto molti scontenti del Psd e queste cose hanno portato a questa riluttanza a cooptare Pro Romania al governo", ha affermato Dancila.(Rob)