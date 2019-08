Governo: M5s, Salvini blocca riforme per brama potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi di governo “innescata dalla Lega per mera brama di potere avrà ricadute pesanti su molti ambiti della cultura, dell'istruzione e del mondo universitario e della ricerca, rispetto ai quali in questo anno al governo il Movimento 5 Stelle ha messo in campo riforme di ampio respiro, lottando per individuare una adeguata dotazione finanziaria anche grazie al lavoro di squadra con il ministro Bonisoli, il viceministro Fioramonti e i sottosegretari Giuliano e Vacca”. Lo afferma, in una nota, il capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura Paolo Lattanzio. “Salvini e i suoi, dunque, si assumono un'altra pesante responsabilità – continua - quella di soffocare sul nascere un radicale rinnovamento e ripensamento di questi settori. Si pensi, per fare solo alcuni esempi, alla proposta di legge sulla promozione della lettura già passata alla Camera: un importante esempio di collaborazione in commissione e di sperimentazione di un metodo condiviso tra forze politiche finalizzato alla crescita civile e culturale del Paese. Stesso discorso per la legge sull'accesso libero e gratuito ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici, approvata alla Camera con grande soddisfazione di ricercatori e appassionati di scienza. Poi c'è la riforma dell'editoria, la cui discussione è stata avviata con gli Stati generali, quella del diritto d'autore e la delega su Codice dello spettacolo e Beni culturali. Occasioni importanti - che purtroppo rischiano di andare perse - per i cittadini, soprattutto quelli meno agiati, per gli addetti ai lavori e anche per il metodo di confronto costruttivo messo in campo”. (segue) (com)