Governo: M5s, Salvini blocca riforme per brama potere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eppure, sottolinea, “ restano al palo la legge sui ricercatori e quella sull'accesso all'università, quella contro le classi pollaio e tanti altri provvedimenti utili a ridare dignità alla nostra scuola e a chi ci studia e ci lavora. In questi intensi mesi abbiamo messo in campo una visione di futuro in cui questi temi hanno centralità e siamo andati avanti con coerenza anche quando l'altro contraente sembrava farsi portatore di logiche corporative non coerenti con l'interesse collettivo. Salvini - osserva l’esponente del M5s - ha preferito investire sul proprio futuro mettendo a repentaglio quello degli italiani, che se ne stanno già rendendo conto e gli impediranno di andare all'incasso come crede. Ora è indispensabile mettere in sicurezza i conti dello Stato e scongiurare l'aumento dell'Iva ai danni delle famiglie italiane, così come è prioritario non perdere le opportunità legate al piano di rilancio culturale del Paese che abbiamo avviato in questo intenso anno di lavoro". (com)