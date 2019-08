Serbia: presidente Vucic, progressi economici saranno più rapidi delle attese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progressi economici della Serbia saranno più rapidi di quanto molti si potrebbero aspettare: lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, in un intervento per l'emittente "Rts". Vucic ha ricordato che la rivista economica "Financial Times" ha collocato la Serbia al primo posto per investimenti diretti esteri nel mondo. Tale collocazione, ha detto Vucic, rappresenta un grande onore per il paese ma anche una grande responsabilità. "E' la seconda volta che otteniamo questa valutazione", ha osservato il capo dello Stato. La Serbia, ha ancora ricordato Vucic, ha più investimenti diretti esteri di tutti i paesi della regione messi assieme. "Avremo di nuovo delle decisioni da parte di società tedesche sul loro arrivo, ci batteremo per avere nuovi investitori e con ciò assicurare posti di lavoro per la nostra gente", ha concluso il capo dello Stato. (Seb)