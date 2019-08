Repubblica Ceca: ministro Finanze promette più fondi nel bilancio 2020

- Il ministro delle Finanze ceco, Alena Schillerova, ha promesso che maggiori fondi saranno stanziati per i vari dicasteri nel bilancio relativo al 2020. Lo rivela l'agenzia di stampa "Ctk". Secondo Schillerova il bilancio in questione potrebbe crescere di ulteriori 10 miliardi di corone rispetto a quanto previamente pianificato, ma questo non sarà chiaro fino alla fine di agosto. Quel che è certo è che la prognosi di crescita del Pil ceco è migliorata e il titolare del ministero delle Finanze ha già concluso con diversi suoi colleghi accordi relativi al budget dei relativi ministeri. A spingere per maggiori spese sono soprattutto i ministri del Partito socialdemocratico (Cssd). (Vap)