Bosnia: presidente Repubblica Srpska Cvijanovic, "mai stati contro" la cooperazione con la Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia-Erzegovina, non è mai stata contro la cooperazione con la Nato. Lo ha detto oggi la presidente dell'entità Zeljka Cvijanovic in un'intervista rilasciata al quotidiano "Nezavisne novine". Cvijanovic ha affermato che "noi riteniamo che la cooperazione con la Nato serve per rafforzare il nostro sistema di sicurezza e raggiungere un dato livello, senza che questo tuttavia significhi che dobbiamo aderire alla Nato". Cvijanovic ha ricordato che l'Assemblea popolare della Repubblica Srpska ha approvato una risoluzione sulla neutralità militare che "non riguarda soltanto la Nato, ma qualsiasi altra alleanza militare".(Bos)