Libano: presidente Aoun a colloquio telefonico con leader druso Jumblatt (2)

- La tensione tra Psp e Ldp è infatti ancora molto forte a causa degli scontri di Aley, che hanno provocato la morte di due guardie del corpo di Gharib. Anche quest’ultimo non ha risposto a una simile domanda posta dai giornalisti. Il 9 agosto i leader dei due partiti, Walid Jumblatt per il Psp e Talal Arslan per l’Ldp, si sono riconciliati dopo settimane di stallo grazie a un intervento di mediazione di Aoun, Hariri e del presidente del parlamento Nabih Berri. In precedenza Hariri aveva deciso di sospendere tutte le riunioni del governo per evitare di rendere l’esecutivo un teatro di scontro tra i due partiti. Arslan continua in ogni caso a sostenere che il dossier debba essere affidato al Consiglio giudiziario, il tribunale che si occupa di crimini contro la sicurezza nazionale, richiesta cui si oppongono Jumblatt e i suoi alleati. (Res)