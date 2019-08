Messico-Usa: oggi incontro Procura-Fbi per indagini su sparatorie di El Paso

- Elementi della Procura generale messicana e del Federal Bureau of Investigation (Fbi) si incontrano oggi a Città del Messico per fare il punto sulle indagini relative alle sparatorie registrate a inizio mese nella cittadina statunitense di El Paso, poco distante dalla frontiera. L'assalto è costato la vita anche a otto cittadini messicani. Il paese latino ha chiesto alle autorità giudiziarie Usa collaborazione sul dossier, rivendicando la possibilità di far giudicare alla propria giustizia un reato perpetrato da messicani all'estero. Nel dare la notizia della riunione, il ministro degli Esteri messicano Marcelo Ebrard ha inoltre annunciato un incontro - fissato al 15 agosto - con rappresentanti di paesi di lingua spagnola e con cittadini statunitensi per avviare un'azione di difesa della cultura ispanica nel mondo. (segue) (Mec)