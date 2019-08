Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo fino al mattino irregolarmente nuvoloso con maggiori schiarite sui settori occidentali, annuvolamenti su quelli centro-orientali; nel pomeriggio-sera aumento della nuvolosità da ovest verso est con addensamenti cumuliformi sui rilievi e sulla pianura orientale. Nella notte e al primo mattino possibili rovesci isolati. Dal pomeriggio rovesci o temporali sparsi sui rilievi centro-orientali, verso sera tendenti a intensificare e a interessare la pianura orientale. Neve oltre 2500-2800 metri. Minime stazionarie o in lieve calo, massime in lieve o moderato calo. In pianura minime tra 16 e 23 °C, massime tra 28 e 34 °C.(Rem)