Crimea: autorità locali chiedono a Russia avvio negoziati con Ucraina su forniture idriche

- Le autorità della Crimea intendono richiedere alla Russia di avviare il processo di negoziati con il governo ucraino per la ripresa di forniture idriche dal fiume Dnipro verso la penisola occupata. L’iniziativa, come riferisce l’agenzia di stampa “Tass” è stata annunciata dal governo della repubblica separatista. Come ha spiegato il “vicepremier” crimeano Georgij Muradov, le acque del Dnipro passano per l’Ucraina ma la sorgente del fiume si trova in Russia, motivo per cui Kiev non potrebbe negare le forniture idriche alla penisola. (Rum)