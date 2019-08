Imprese: Cciaa, settore dell'usato +8,6 per cento in 5 anni in Lombardia

- Il settore dell'usato in Lombardia cresce dell’8,6 per cento in cinque anni e a livello nazionale del 2,8 per cento. Le attività sono 600 in regione e 3.700 in Italia. A rivelarlo è un'elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati registro imprese relativi alle imprese attive nel commercio al dettaglio di articoli di seconda mano, usati o di antiquariato. In Lombardia si concentra il 16,7 per cento del totale delle attività nazionali. Metà delle 600 imprese si trova a Milano, che si conferma capitale della moda vintage assieme a Roma, dove le attività sono 410. E nella classifica nazionale registrano una posizione nella top 20 altre due province lombarde, Brescia e Bergamo con rispettivamente 73 e 55 imprese attive nel mercato dell'usato. Il settore è in costante movimento e gli ultimi 5 anni, hanno fatto segnare incrementi significativi per province come Teramo, Potenza, Como, Lecco e Terni, che hanno registrato aumenti del numero di attività superiori al +75 per cento. A Milano il settore dà lavoro a quasi 650 persone, circa il 20 per cento in più rispetto allo scorso anno. In Lombardia gli addetti sono 1.300 circa, + 9 per cento rispetto al 2018, in Italia superano quota 6 mila, +17 per cento. (segue) (com)