Imprese: Cciaa, settore dell'usato +8,6 per cento in 5 anni in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ambiente è un tema sempre più importante per la vivibilità sui nostri territori. Diventa centrale nella quotidianità la dimensione ambientale dell'abitare e del lavoro, dalla presenza di verde al riciclo dei rifiuti, dal risparmio energetico all'uso di fonti alternative. Anche la valorizzazione dell'usato di qualità rappresenta un ritorno al passato e spesso premia il recupero di alta qualità realizzati in modo artigianale”, dichiara Marco Accornero membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Con questo progetto, la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in collaborazione con l'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, offre gratuitamente un percorso tecnico-scientifico con strumenti di formazione, analisi e check up approfonditi in azienda. Il percorso - spiega in un comunicato stampa la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi - si pone infatti l'obiettivo di massimizzare il livello di circolarità delle imprese coinvolte attraverso seminari, tavoli di lavoro e audit individuali presso le imprese al fine di aiutarle nella definizione di strategie e azioni di miglioramento attuabili. (segue) (com)