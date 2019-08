Imprese: Cciaa, settore dell'usato +8,6 per cento in 5 anni in Lombardia (3)

Milano, 13 ago 10:35 - (Agenzia Nova) - Grazie alla realizzazione di simili azioni e strategie, le imprese possono ottenere molteplici benefici, ad esempio, in termini di riduzione dei costi, incremento della competitività, miglioramento del proprio posizionamento sul mercato o inserimento in nuovi mercati. Mercoledì 25 settembre in Camera di commercio a Milano si terrà il secondo tavolo di lavoro: alle imprese interessate e che avranno risposto al questionario di misurazione della propria circolarità entro il 6 settembre, verrà proposta un'analisi delle principali opportunità, in termini di economia circolare presenti nel proprio settore di attività e in azienda, l'identificazione e discussione delle prime azioni da implementare sulla base dei risultati della misurazione e la presentazione dello strumento che mira ad investigare le peculiarità delle imprese circa la propria capacità di cambiare e di essere innovative anche rispetto ai temi di circolarità.



