Polonia: ministro Esteri a New York per incontro Onu su diritto umanitario internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri polacco, Jacek Czaputowicz, sarà oggi a New York per partecipare a una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu dedicato al diritto umanitario internazionale. Lo rende noto in un comunicato il suo dicastero. L'evento ha luogo nel corso del mese di presidenza polacca del Consiglio. Alla riunione partecipano anche il sottosegretario generale Onu per gli affari legali, Miguel de Serpa Soares, e il presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa, Peter Maurer. Tra i presenti anche il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Mass. La riunione è stata organizzata anche per commemorare il 70mo anniversario della firma delle convenzioni di Ginevra, pietra miliare del diritto umanitario internazionale sottoscritta il 12 agosto. (Vap)