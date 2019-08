Difesa: Corea del Sud invia 300 militari nel Golfo di Aden

- La Corea del Sud dovrebbe inviare altre 300 militari nel Golfo di Aden al largo della Somalia: lo riferisce l'agenzia d'informazione sudcoreana "Yonhap", citando la Marina di Seul. Il 30mo lotto dell'unità Cheonghae dovrebbe partire dalla costa meridionale della Corea del Sud oggi. Le truppe dovrebbero condurre missioni antipirateria al largo della Somalia per sei mesi", riporta l'agenzia di stampa, secondo cui la missione dovrebbe iniziare a settembre. L'unità è stata dispiegata nel Golfo di Aden dal 2009 come parte degli sforzi mondiali per combattere la pirateria nell'area. Secondo i media locali, l'invio di truppe potrebbe riguardare la partecipazione sudcoreana a una missione nello Stretto di Hormuz. La scorsa settimana, gli Stati Uniti hanno invitato Australia, Francia, Germania, Giappone, Norvegia, Corea del Sud e Regno Unito, tra gli altri, a unirsi a una coalizione per proteggere lo Stretto di Hormuz, un canale navigabile strategico che collega il Golfo Persico e il Golfo dell'Oman. (segue) (Git)