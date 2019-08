Difesa: Corea del Sud invia 300 militari nel Golfo di Aden (2)

- Il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz, attraverso cui passa circa un quinto del petrolio mondiale, è diventato il fulcro di una contrapposizione tra Iran e Stati Uniti dopo che il presidente Donald Trump ha abbandonato in modo unilaterale l’accordo sul nucleare iraniano nel maggio 2018 e reintrodotto le sanzioni economiche contro Teheran. Washington sta facendo pressioni su altre nazioni in particolare Germania e Giappone per unirsi alla coalizione insieme al Regno Unito, che vanta la più importante presenza navale nell'area dopo gli Stati Uniti. Finora la Germania ha rifiutato di accettare di entrare all’interno della coalizione, mentre ieri il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Mark Esper ha esortato il Giappone ad aderire all’iniziativa di Londra e Washington. Intanto i rischi per la navigazione hanno spinto la compagnia britannica P&O Cruises a cancellare le crociere turistiche intorno all’emirato di Dubai e nel Golfo a causa delle crescenti tensioni. (segue) (Git)